Encontro com agricultores marca alinhamento ao Programa de Aquisição de Alimentos

Agricultores e agricultoras de Parintins que atuam com a agricultura familiar são convidados pela Prefeitura de Parintins para uma reunião de alinhamento para credenciamento ao Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA/Parintins). O encontro será realizado no dia 21 de agosto, sexta-feira, às 9h no auditório do Parque de Exposição Agropecuária de Parintins, na Rodovia Odovaldo Novo.

A reunião será coordenada pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA). O objetivo é orientar os agricultores familiares quanto ao credenciamento ao PAA/Parintins, apontando quais os produtos serão adquiridos, valores, prazos, documentação necessária e demais pontos importantes que constarão no edital, previsto para ser lançado na próxima semana.





São convidados agricultores que fazem parte do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e possuem o Cartão do Produtor Primário. A subsecretária da SEMPA, Rafaela Figueiredo, informa ainda que os “produtores precisam ter produção própria comprovada, inseridos no CadÚnico, produtores que participaram de execuções anteriores do PAA, mulheres agricultoras rurais e produtores de produtos orgânicos”.

“É muito importante eles (agricultores) participarem dessa reunião, justamente, para quando sair o edital já saberem quais os documentos vão precisar trazer”, destaca a coordenadora do PAA/Parintins, Karina Rodrigues.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do governo federal executada para compra de alimentos de pequenos agricultores familiares, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas e educacionais.