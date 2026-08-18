Manaus intensifica ações integradas e uso de tecnologia na prevenção contra queimadas urbanas

Com a chegada do período de estiagem, a Prefeitura de Manaus reforçou o plano operacional e as campanhas educativas voltadas à prevenção, à queimada irregular de resíduos e de vegetação na cidade. A estratégia municipal concentra esforços na preservação da qualidade do ar e na contenção de danos à saúde pública causados pela fumaça.

Entre as principais frentes de trabalho adotadas pelo Comitê Municipal de Combate às Queimadas estão o monitoramento tecnológico, realizado por meio da utilização de drones de alta precisão equipados com sensores térmicos para mapear e localizar precocemente os focos de calor; a fiscalização em campo, com rondas conjuntas da Guarda Ambiental Municipal em áreas críticas e nas faixas de transição entre as zonas urbana e rural; e a educação e conscientização, por meio de blitze educativas em vias arteriais, além da realização de palestras e oficinas em escolas municipais e bairros com histórico de incidência.





O titular da Semmas, Fransuá Matos, destacou o alinhamento intersetorial da administração municipal para mitigar ocorrências na capital. “É uma determinação do prefeito Renato Junior que as secretarias estejam unidas em ações para a prevenção das queimadas. Já temos registradas cinco ocorrências em 2026 em Manaus. No ano passado, a cidade foi uma das últimas colocadas do Estado nos indicadores de focos de incêndio, monitorados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)”, enfatizou o secretário.

Como denunciar

A colaboração da população é indispensável para combater a prática ilegal de queimar lixo, folhas secas ou terrenos baldios. Para denunciar ou solicitar a atuação dos órgãos de fiscalização, os cidadãos dispõem de diferentes canais. Pelo Disque 153, é possível acionar a Guarda Municipal de Manaus. Já o registro on-line formal com envio de endereço e evidências (fotos ou vídeos) pelo portal slim.manaus.am.gov.br.