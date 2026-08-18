Cachaça 61 moderniza identidade visual e amplia presença no mercado do Norte

A Cachaça 61, da Missiato Indústria e Comércio Ltda., chega ao varejo da região Norte com nova embalagem e identidade visual. Com 65 anos de mercado, a marca aposta em um design mais moderno, mantendo elementos que remetem à sua história e à cultura brasileira.

O novo rótulo concentra as principais informações na parte frontal da garrafa e transfere os dados complementares para o contrarrótulo, facilitando a leitura no ponto de venda. Entre os elementos visuais estão uma textura inspirada em barris de madeira e o mapa do Brasil, em referência à trajetória da marca no país.





A nova identidade está disponível nas versões de 970 ml, em garrafas de vidro e PET, e de 600 ml. As embalagens já são comercializadas nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Segundo dados do Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), a bebida representa cerca de 72% dos destilados consumidos no Brasil. Já o Anuário da Cachaça 2024, do Ministério da Agricultura, aponta que a região Norte responde por 0,02% da produção formal da bebida, abrindo espaço para marcas de outras regiões no mercado local.

Expansão internacional

A atualização da marca também acompanha a estratégia de expansão internacional da Missiato. Em março de 2025, a Cachaça 61 iniciou as exportações para os Estados Unidos, com embarques para a Flórida e o Texas.

Atualmente, o produto também é comercializado em países como Panamá, Colômbia, Singapura, Paraguai, Bolívia, Chile e Angola.

De acordo com Paulo Sérgio Rosolem, responsável pelas exportações da empresa, a escolha dos primeiros mercados norte-americanos considerou a presença de brasileiros e latinos, mas a estratégia busca alcançar também o consumidor americano.

No mercado nacional, a empresa afirma que o redesign tem como objetivo fortalecer a presença da Cachaça 61 nos pontos de venda, especialmente na região Norte, onde a marca registra crescimento nos últimos anos.

A nova identidade visual busca unir a tradição de mais de seis décadas da marca a uma apresentação mais moderna, ampliando sua visibilidade tanto no mercado brasileiro quanto no exterior.