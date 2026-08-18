terça-feira, 18 de agosto de 2026
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PF atua contra crimes de abuso sexual infantojuvenil pela internet

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Redação 2
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Foto: Recorte

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), a quarta fase da Operação Somnus, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados em ambiente cibernético. A ação foi realizada em Manaus/AM.

Na operação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Justiça, em desfavor de investigado suspeito de envolvimento nos crimes de armazenamento, de compartilhamento e de comercialização de material de abuso sexual infantojuvenil, além de possível prática do crime de estupro de vulnerável.


As investigações tiveram início após informações encaminhadas à Polícia Federal por meio de alertas da Europol. No curso das ações, surgiram elementos que também apontaram para o possível envolvimento do investigado no crime de estupro de vulnerável.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

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