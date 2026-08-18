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Prefeitura de Parintins entrega mais de 700 máquinas e equipamentos para a zona rural

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Redação 2
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Foto: Pedro Coelho

Prefeitura de Parintins concretizou a maior entrega de máquinas e equipamentos para a zona rural do município na noite desta segunda-feira (17), na Praça Cristo Redentor, em ação realizada pelo prefeito Mateus Assayag e pela vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Viabilizada por meio de emenda parlamentar de mais de R$ 7 milhões destinados pelo senador Eduardo Braga, a iniciativa marcou o lançamento do Programa Interior Parintins, contemplando comunidades rurais de terra firme e de várzea.

Os recursos foram direcionados ao Governo Federal por meio de convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento permitiu a aquisição de mais de 700 itens: caminhões, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, triciclos motorizados (tipo motocar), canoas (botes de alumínio), rabetas, caixas d’água, grupos geradores (motores de luz), microtratores, motobombas, roçadeiras, mangueiras e fornos de farinha.


Foto: Pedro Coelho

A solenidade reuniu representantes das comunidades rurais, membros do secretariado municipal e os vereadores Telo Pinto, Azamor Pessoa, Adson Príncipe, Julvan Medeiros, Alex Garcia, Fábio Cardoso e Flávio Farias.

Durante o evento, o prefeito Mateus Assayag destacou a relevância dos investimentos para o setor produtivo local. “Entregamos mais de 700 itens frutos da parceria com o senador Eduardo Braga. Esses equipamentos vão diminuir as dificuldades diárias da zona rural e incentivar a produção em cada região. Sem dúvidas nenhuma, é um compromisso com toda a zona rural de Parintins, principalmente em momentos como esse de grande estiagem. Estendemos a mão do poder público para melhorar a vida de todos”, afirmou.

Foto: Pedro Coelho

Representando os assentados da Gleba de Vila Amazônia, o líder Fernando Carvalho, da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho, agradeceu pelo benefício. “Sozinho ninguém consegue fazer nada. Para isso acontecer, houve a participação de vários atores. Um dos principais é o senador Eduardo Braga, autor da emenda parlamentar. Agradeço ao empenho do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Isso aqui é investimento na agricultura familiar, na produção, na melhoria da infraestrutura das comunidades. Vai nos ajudar e muito, cada comunidade vai fazer bom uso. Olha a importância de termos um representante com altivez no Senado Federal. É a primeira vez que um prefeito entrega diretamente para as comunidades”, ressaltou.

Foto: Pedro Coelho

O secretário de Produção e do Interior, Tião Teixeira, ressaltou o alcance da medida para a zona rural. “É o povo do interior sendo olhado com muito carinho. A parceria da Prefeitura de Parintins apresenta esse resultado, nenhuma comunidade ficará sem receber algum equipamento. Parabenizo o prefeito Mateus Assayag pela articulação dos investimentos e vontade de servir todas as comunidades, porque é conhecedor da realidade do homem do campo. Me sinto muito honrado nesse dia de celebração com meus irmãos da zona rural”, destacou.

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