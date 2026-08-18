Renato Junior fiscaliza obras do ‘Passarão’ e anuncia mudanças no trânsito na zona Oeste

O prefeito de Manaus, Renato Junior, fiscalizou nesta segunda-feira (17/8) o avanço das obras do complexo viário “Passarão”, na zona Oeste da capital, e anunciou a liberação de um trecho do cruzamento para melhorar o fluxo de veículos durante a execução do projeto.

O local é considerado um dos principais pontos de retenção do trânsito de Manaus e recebe entre 15 mil e 17 mil veículos nos horários de pico, com congestionamentos que podem chegar a mais de uma hora.





As 24 vigas protendidas do elevado já foram instaladas. Agora, as equipes trabalham no lançamento das 772 pré-lajes sobre as vigas, etapa que antecede a montagem da estrutura superior e a pavimentação.

Segundo Renato Junior, o avanço das obras permitirá antecipar a entrega do complexo. O prazo contratual é junho de 2027, mas a Prefeitura prevê concluir os trabalhos em maio do mesmo ano. Já em setembro deste ano, a previsão é liberar o elevado no sentido Coronel Teixeira–avenida São Jorge.

Ainda nesta segunda-feira, um trecho em nível será liberado para veículos que trafegam pela avenida Brasil com acesso à região da Coronel Teixeira.

Três níveis de circulação

O complexo foi projetado com três níveis para distribuir os fluxos e reduzir os congestionamentos. O elevado terá 326 metros de extensão, enquanto a trincheira contará com 266 metros. No nível da rua, a circulação será reorganizada com uma nova configuração da rotatória.

A estrutura permitirá separar diferentes movimentos do trânsito, reduzindo a concentração de veículos no mesmo ponto. Uma nova intervenção viária na região também deverá ser anunciada pela Prefeitura.

Paisagismo e arte urbana

Além das intervenções viárias, a área do complexo receberá ações de paisagismo, sinalização e arte urbana, com previsão de grafites e pinturas no entorno do elevado.

Renato Junior afirmou que a proposta é transformar o espaço em um local que, além de melhorar a mobilidade, contribua para a valorização da região.