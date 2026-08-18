Dívida de R$ 16 mil com agiota teria motivado triplo homicídio no São Jorge

MANAUS | A recusa de uma das vítimas em entregar dinheiro para ajudar o suspeito a quitar uma dívida de R$ 16 mil com agiotas teria sido o motivo de uma chacina que deixou três pessoas mortas e uma mulher ferida, no bairro São Jorge. A informação foi divulgada pelo delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime aconteceu na segunda-feira (17), dentro de uma residência no bairro São Jorge. Segundo as investigações, o suspeito teria ido até o imóvel para pedir dinheiro a uma das vítimas, que já o ajudava financeiramente. Diante da negativa, o homem teria se revoltado e iniciado o ataque.





Entre os mortos está um pastor, que também era ex-genro do suspeito. Conforme o delegado, ele mantinha uma relação de ajuda financeira com o homem e teria sido o primeiro alvo da ação.

“Ele teve um desentendimento porque o pastor não quis mais dar dinheiro. Segundo o próprio suspeito, ele perdeu a cabeça e matou o pastor dentro do quarto”, explicou Ricardo Cunha.

Ainda de acordo com a investigação, as outras duas vítimas não seriam alvos inicialmente. Elas teriam sido surpreendidas enquanto dormiam e acabaram mortas depois de acordarem com a movimentação dentro da residência.

“Ele entrou no ambiente e os outros foram consequências de estarem acordando. Estava todo mundo dormindo no horário em que ele entrou nessa casa”, afirmou o delegado.

O suspeito foi preso horas após o crime e, segundo a polícia, confessou a autoria dos assassinatos. A investigação da DEHS busca esclarecer toda a dinâmica do ataque e reunir elementos que possam confirmar a motivação apresentada durante o depoimento.

A mulher que também foi atingida pelos disparos sobreviveu ao ataque e foi socorrida para receber atendimento médico.