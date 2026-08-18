Discord suspende lives no Brasil após investigação sobre proteção de menores

O Discord suspendeu, nesta segunda-feira (17/8), as transmissões ao vivo no Brasil após uma determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A medida foi adotada de forma preventiva depois que uma investigação identificou falhas nos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes na plataforma.

Segundo a ANPD, a ferramenta de transmissões ao vivo teria sido utilizada em situações envolvendo violência, automutilação e suicídio de menores. A investigação ganhou destaque após a morte de uma adolescente de 13 anos, de Mato Grosso do Sul, que teria sido induzida a praticar automutilação durante uma interação na plataforma.





A agência apontou falhas nos procedimentos adotados pelo Discord para prevenir e combater situações de risco envolvendo crianças e adolescentes. A suspensão permanecerá enquanto a plataforma não comprovar a adoção de medidas consideradas adequadas para garantir a segurança dos menores, conforme as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

A determinação atinge especificamente o recurso de transmissões ao vivo. Serviços como mensagens, servidores e chamadas de áudio continuam disponíveis para os usuários brasileiros.

Em comunicado, o Discord confirmou o cumprimento da decisão e afirmou que mantém diálogo com a ANPD para trabalhar na adequação da plataforma e possibilitar a retomada das transmissões ao vivo no país. A empresa também reforçou seu compromisso com a segurança dos usuários e com a legislação brasileira.

A investigação da ANPD segue em andamento e poderá resultar em novas medidas. Entre os pontos analisados estão mecanismos de verificação de idade, supervisão de conteúdos e ferramentas de proteção de crianças e adolescentes.

Em casos de sofrimento emocional, procure ajuda profissional ou um serviço de apoio especializado.