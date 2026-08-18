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Saiba quem são as vítimas da chacina no São Jorge

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Redação 2
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Foto: Recorte

MANAUS | Três das quatro pessoas atacadas dentro de uma residência no bairro São Jorge, na Zona Oeste, morreram durante a chacina registrada na manhã desta segunda-feira (17). Entre as vítimas estão um pastor de 81 anos, a filha dele, de 28, e um professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), de 66 anos.

Uma quarta vítima, uma mulher, também foi encontrada ferida dentro do imóvel. Ela foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece recebendo atendimento médico.


Francisco Chagas, de 81 anos

Francisco Chagas, de 81 anos, era pastor e morava na residência com a filha, Isabela Chagas. Segundo relatos de pessoas próximas à família, ele levava uma vida reservada e dedicava parte da rotina aos cuidados da filha, que necessitava de acompanhamento especial.

Francisco foi uma das três pessoas encontradas mortas dentro do imóvel durante o ataque.

Isabela Chagas, de 28 anos

Isabela Chagas, de 28 anos, era filha de Francisco. Ela também foi encontrada morta dentro da residência onde vivia com o pai.

De acordo com pessoas que conheciam a família, Isabela necessitava de cuidados especiais e recebia acompanhamento diário do pai.

Guilherme Pereira Lima Filho, de 66 anos

Guilherme Pereira Lima Filho, de 66 anos, era professor da Faculdade de Educação (Faced) da Ufam. Ele ingressou na universidade em 2017 e tinha uma trajetória acadêmica voltada principalmente à formação de professores.

Guilherme era licenciado em Pedagogia pela própria Ufam, onde concluiu a graduação em 1988. Ele também possuía mestrado em Engenharia de Produção, doutorado em Ciências da Educação e especializações na área da educação.

Após a confirmação da morte do professor, a Ufam publicou uma nota de pesar e destacou a atuação dele no ensino, na formação inicial e continuada de professores e em atividades de extensão.

Por Correio da Amazônia

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