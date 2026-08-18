Sinteam reage à “Lei do exame mental” aprovada pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus

Sinteam acusa decisão da Câmara Municipal de Manaus de contradição após aumento do tempo para aposentadoria

“A Câmara Municipal de Manaus (CMM) promulgou a Lei n.º 625/2026,que obriga a realização de exames psicológicos para profissionais de creches e escolas de Educação Infantil através de uma medida juridicamente falha e onerosa”.





O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) manifestou posicionamento crítico em relação à promulgação da Lei nº 625/2026 pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). A norma, aprovada e promulgada pelo Legislativo sem o aval do Poder Executivo, exige a realização de exames psicológicos periódicos para professores e profissionais que atuam na Educação Infantil. Para a entidade sindical, a exigência expõe uma contradição do Parlamento Municipal com a rotina de trabalho do magistério.

Em nota oficial, o Sinteam ressaltou que não se opõe ao acompanhamento da saúde mental dos trabalhadores da educação, mas apontou incoerência na conduta dos vereadores. A entidade lembrou que o próprio Parlamento aprovou, no final do ano passado, a reforma previdenciária municipal (PLC nº 08/2025), que aumentou a idade mínima e o tempo de contribuição exigidos para a aposentadoria de professores da rede municipal que ingressaram até 2003.

Aptidão mental

Segundo o sindicato, impor a renovação periódica de laudos de aptidão mental ao mesmo tempo em que se prolonga a permanência do profissional dentro da sala de aula representa uma medida punitiva e desconectada da realidade escolar. O Sinteam enfatizou que o esgotamento emocional dos educadores não decorre da falta de exames, mas das condições estruturais enfrentadas diariamente nas unidades de ensino.

Hora de Trabalho Pedagógico

A entidade cobra que o compromisso da Câmara de Manaus com a saúde mental dos servidores se traduza em ações concretas de fiscalização e valorização funcional. Entre as pautas cobradas estão o cumprimento integral da Hora de Trabalho Pedagógico (HTP), a garantia de profissionais de apoio para o atendimento a alunos atípicos e a redução da sobrecarga burocrática no planejamento das aulas.

A manifestação do Sinteam reforça o ambiente de questionamento em torno da Lei n.º 625/2026. Além das críticas da categoria sobre a sobrecarga imposta aos trabalhadores, a norma enfrenta contestação no campo jurídico devido a vícios de iniciativa, afronta ao Estatuto dos Servidores Municipais e risco de anulação por inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Veja a nota do Sinteam:

O Sinteam não se opõe ao cuidado com a saúde mental de quem trabalha diretamente com crianças. Pelo contrário. Esse cuidado deveria ser reforçado. Mas chama atenção a coerência: a mesma Câmara que agora exige exame psicológico periódico do professor foi a que aprovou, no ano passado, o aumento do tempo de trabalho até a aposentadoria da categoria, elevando a idade mínima e o tempo de contribuição dos servidores da Educação.

Cobrar saúde mental do trabalhador enquanto se estende o tempo que ele precisa suportar a rotina de sala de aula é uma contradição que a Câmara precisa explicar.

Se a CMM quer de fato zelar pela saúde emocional de quem cuida das crianças de Manaus, o compromisso não pode parar na exigência de laudo.

Precisa se traduzir em fiscalização das condições reais de trabalho: cumprimento da Hora de Trabalho Pedagógico, presença de profissional de apoio para crianças atípicas em sala e redução da burocracia que hoje consome o tempo que deveria ser de planejamento pedagógico.

É isso que adoece o professor no dia a dia, não a ausência de mais um exame.