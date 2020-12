Moda: como a análise de coloração pessoal pode ajudar a melhorar seu estilo

Cor tem o poder de mudar sua aparência, e, ao usar as cores adequadas ao seu tom de pele, suas melhores características serão realçadas

Na hora de comprar roupas, você sente uma certa dificuldade para escolher quais peças levar e quais cores escolher? Ou você abre seu guarda-roupa e se depara com uma enorme quantidade de roupas, mas sente que nenhuma delas realmente combina com você? A moda é uma ferramenta de autoconhecimento que pode te ajudar a se sentir mais confiante e confortável. Um ponto importante do seu estilo é a cartela de cores das roupas que você usa. Já percebeu que algumas cores te favorecem e outras não? A chave para sempre acertar na escolha das cores está na análise de coloração.

Escolher as cores que combinam com seu tom de pele pode fazer toda a diferença. A cor tem o poder de mudar sua aparência, e, ao usar as cores adequadas ao seu tom de pele, suas melhores características serão realçadas. Com algo tão simples quanto a troca de um tom frio por um quente, sua pele pode ficar mais iluminada e possíveis manchas, linhas escuras e olheiras serão reduzidas. Mas o oposto também acontece. Usar uma cor inadequada pode dar uma aparência cansada e pálida. Continue lendo para aprender como usar as cores a seu favor.

Você combina com cores quentes ou frias?

Pense nas cores primárias (vermelho, amarelo e azul). Se colocarmos o vermelho no centro do espectro e adicionarmos o amarelo, obteremos cores quentes, e, se adicionarmos o azul ao vermelho, obteremos cores frias. Esse é o primeiro ponto que você precisa definir. Você combina com cores quentes ou frias? Para responder a essa questão, observe as veias do interior de seu pulso. Pessoas com veias mais esverdeadas combinam com cores quentes; pessoas com veias azuladas ou arroxeadas combinam com cores frias; e pessoas que contêm uma mistura de veias verdes e azuis combinam tanto com as cores quentes, quanto com as frias.

Como fazer a análise de coloração pessoal

Após definir a temperatura das cores ideais para você, é importante se atentar à saturação (o quão clara ou escura a cor é) das mesmas. Você fica melhor com cores vibrantes e puras ou com tons mais claros? Para definir isso, se posicione em um local com bastante luz natural e em frente a um grande espelho. Em seguida, coloque diferentes cores próximas de seu rosto. Você pode usar as peças que você já tem ou investir em um kit de amostras de cores para isso. Se a cor for a certa para você, seu rosto se levantará naturalmente e seus olhos terão sua cor valorizada. Sua pele vai aparentar ser mais saudável e brilhante, quase como se você estivesse com um bronzeado natural. Você também perceberá a diminuição ou o desaparecimento total de olheiras e manchas. Agora, se a cor estiver errada, você vai perceber sombras escuras ao redor dos olhos, pescoço ou queixo. Sua pele ficará sem vitalidade e brilho, com aspecto cansado e pálido.

Como a análise de coloração pode te ajudar

Ter o conhecimento de quais cores combinam com você te ajuda de diversas maneiras. Na hora das compras, seu olhar já vai direto para as peças cujas cores te favorecem. Além disso, aquela indecisão na hora de escolher entre duas cores da mesma peça será diminuída ou eliminada. Afinal, a melhor escolha é a que combina com suas características únicas.

Com isso, você pode poupar o investimento em peças que ficarão paradas no seu guarda-roupa. E, por falar em guarda-roupa, após entender quais cores ficam melhor para o seu tom de pele, você poderá eliminar peças cujas cores não combinam com você. Isso vai facilitar seu dia a dia. Afinal, a escolha da roupa do dia pode gerar um certo estresse. Quando se tem apenas roupas que combinam com você e com seu estilo, essa escolha fica mais simples, seja para definir as blusas que usará no dia a dia ou até mesmo roupas de festas e datas específicas.