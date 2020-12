Modelo híbrido de aulas adotado pela Seduc é apresentado ao Unicef

O modelo de aulas híbridas, adotado pelo Amazonas para o retorno das aulas presenciais, foi apresentado na sexta-feira (04/12) para o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Na reunião, a secretária executiva adjunta de gestão Rosalina Lôbo detalhou o plano e os benefícios trazidos para a educação do estado.

As aulas híbridas consistem na combinação de aulas presenciais, nas unidades escolares, junto com o acompanhamento dos conteúdos do Aula em Casa – programa adotado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto que leva as aulas aos estudantes por canais da tv aberta e pela internet.

Além disso, todas as turmas foram divididas em blocos A e B, frequentando as escolas de maneira intercalada. Às segundas e quartas-feiras, o bloco A assiste às aulas presenciais e, às terças e quintas-feiras, é a vez do bloco B conferir as atividades presenciais.

A medida foi tomada para seguir as orientações dos órgãos de saúde, que orientam o distanciamento social devido à pandemia de coronavírus. Diante da necessidade de manter o calendário escolar e seguir as orientações, aderir ao modelo híbrido, utilizando-se dos conteúdos que supriram as necessidades durantes a suspensão de aulas presenciais, foi a opção escolhida pela pasta.

“Nada funcionaria na nossa realidade se não fosse o combinado de tecnologias das aulas on-line e aulas presenciais, com estratégias tecnológicas e estratégias alternativas, nós abrimos vários subcanais para garantir que o alcance fosse maior, inclusive com reprises, para que as famílias com mais de um aluno pudesse ter acesso aos conteúdos”, explica Rosalina Lôbo.

Durante a reunião, as equipes pedagógicas e de gestão mostraram os programas adotados pela Secretaria de Educação no período de suspensão de aulas aos representantes do Unicef, que tiraram dúvidas e sugeriram, inclusive, uma parceria entre as duas unidades para o programa Busca Ativa, que visa reduzir o índice de evasão escolar.