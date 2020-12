Diplomação de prefeitos e vereadores eleitos em 2020 será virtual

Prefeitos e vereadores eleitos neste ano não terão a tradicional cerimônia de diplomação. O evento, desta vez, será feito por meio de condecoração virtual e com datas específicas para cada região, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A partir do próximo dia 16 estarão disponíveis os links para que prefeitos e vereadores possam baixar e imprimir seus respectivos diplomas. A medida acontece em decorrência do novo coronavírus.

Suplentes também terão acesso aos seus diplomas. Os links estarão disponibilizados no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE).