Moradores de ilha no Caribe são ‘expulsos’ por elevação do nível do mar

Redes começaram a aparecer nas portas de 300 novas casas na costa do Panamá, construídas sobre um antigo campo de mandioca. Estas residências abrigarão os moradores da ilha Gardi Sugdub, no arquipélago de San Blas, evacuada devido ao aumento do nível do mar.





Os indígenas Guna transportaram seus pertences em barcos e caminhões para a nova comunidade de Isberyala. Gardi Sugdub é a primeira de 63 comunidades panamenhas previstas para evacuação devido à elevação do mar.

Todos os anos, especialmente em novembro e dezembro, as ruas da ilha são inundadas. As mudanças climáticas estão não só elevando o nível do mar, mas também aquecendo os oceanos, intensificando tempestades.

Os ex-moradores, como Augusto Walter, 73, notaram diferenças na terra firme. “Aqui é mais fresco”, disse ele. Sua esposa permaneceu um pouco mais na ilha, e eles compartilharão a nova casa com outros três familiares.

A maioria das famílias de Gardi Sugdub está se mudando para Isberyala, mas a nova comunidade ainda está vazia. Cerca de 200 pessoas, preferiram ficar na ilha, onde alguns construíram casas de dois andares.

Entre os que ficaram está Augencio Arango, 49, que preferiu a tranquilidade da ilha. “Prefiro estar aqui, é mais relaxante”, disse ele. Arango não acredita que as mudanças climáticas sejam responsáveis pela elevação do mar, mas sim ações humanas. “O homem é quem prejudica a natureza”, afirmou ele.

