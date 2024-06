Ônibus da quadrilha Caipira na Roça tomba na BR-174 em Roraima

Um ônibus da quadrilha Caipira na Roça, de Manaus (AM), tombou na BR-174, em Rorainópolis, Sul de Roraima, neste domingo (9). O veículo transportava 44 passageiros e dois motoristas, retornando de uma apresentação no Boa Vista Junina, no sábado (8).





O acidente ocorreu às 5h40 no KM 245 da rodovia, quando o motorista perdeu o controle do ônibus, que tombou na margem. Felizmente, não houve mortes, mas há feridos graves, segundo a Polícia Militar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou apenas o motorista no local; os demais passageiros foram levados ao Hospital de Rorainópolis pelo Samu e por um ônibus do governo de Roraima. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo para álcool.

A PRF está coletando informações sobre o estado de saúde das vítimas, e o Boletim de Acidente de Trânsito será concluído em 5 dias.

Fonte: g1/Amazonas