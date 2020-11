Moradores de orla estão preocupados com deslizamento de terras em Parintins

O deslizamento de terras em Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) está preocupando os moradores da orla. Os bairros Santa Clara e São Benedito são os mais afetados pelo fenômeno natural.

A situação piora com a cheia do rio e em decorrência do período das chuvas no Amazonas. Até mesmo o muro de arrimo da cidade, que guarda a praça do Comunas, um dos locais mais frequentados por turistas, está com a estrutura comprometida.

Alguns pontos críticos já foram interditados pela Defesa Civil do Município. O órgão também informou que a prefeitura tem um projeto para construção de muros de contenção nas áreas de risco, mas ainda não há previsão para início.