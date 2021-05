Moradores de Parintins trocam nomes de ruas de bairro ‘esburacado’

Os moradores do bairro Jacareacanga, Zona Oeste de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus), reclamam das péssimas condições de infraestrutura. Buracos e lama tomam conta das vias próximas à estrada Macurany, que dá acesso ao campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Os populares, inclusive, fizeram uma manifestação. Em protesto, eles trocaram o nome de três ruas para “Rally Garcia 1”, “Rally Garcia 2” e “‘Rally Garcia 3’.

Os moradores também já fizeram abaixo-assinados, mas não tiveram as reinvindicações não foram atendidas. Eles pedem que as autoridades cumpras as promessas de campanha, feitas durante o período eleitoral do ano passado.