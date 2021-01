Moradores reclamam de qualidade precária de serviços da Prefeitura de Boca do Acre

Em Boca do Acre (a 1.828 quilômetros de Manaus), os moradores estão preocupados com alguns serviços da prefeitura. A principal queixa diz respeito à infraestrutura.

Na rua XV, por exemplo, mais conhecida como rua do Gago, no bairro Chan, há muitos buracos e sujeira. A região tem muitos comércios e muitas pessoas utilizam a via constantemente.

“`Por aqui passam carros e motocicletas. A rua precisa estar em melhor conservação para que as pessoas possam se locomover”, afirmou o vereador Jansen Almeida.