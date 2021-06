Mortes por atropelamento aumentaram 60% até abril no Amazonas, aponta SSP

Ações educativas vêm sendo feitas pelo Detran-AM, que orienta condutores e pedestres para comportamento seguro no trânsito

A cada três dias, uma pessoa perdeu a vida após atropelamento no trânsito do Amazonas, neste ano. De janeiro a abril, o estado registrou 37 vítimas fatais desse tipo de acidente, um crescimento de 60,8% na comparação com as 23 do ano passado, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Além da alta, o número de casos também chama atenção porque todas as ocorrências se deram fora das faixas de pedestres, criadas exclusivamente para a segurança do cidadão.

A maioria dos casos confirmados ocorreu na capital, um total de 30 mortes após atropelamento. No interior, foram sete mortes com essa motivação. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança, em todos os casos, o atropelamento aconteceu fora da faixa de pedestre. As mortes por atropelamento representaram mais de 35% das vidas perdidas no trânsito da capital, em 2021.

Para a técnica especialista em trânsito do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Leonice Reis, o cuidado precisa ser redobrado pelo motorista e pedestre, sobretudo nas grandes avenidas e vias de movimentação intensa de veículos.

“As pessoas se colocam nessa situação de risco quase sempre. Nós observamos que, nos viadutos, o pedestre fica horas esperando o momento para atravessar, sendo que ele poderia caminhar por uma passarela, usar a faixa e seguir aquela orientação, que é levantar a mão e aguardar o condutor do veículo parar”, ressaltou.

O Detran-AM realiza ações educativas para conscientizar a população, com campanhas em escolas e nas redes sociais. O objetivo é promover reflexão entre os pedestres e condutores, para comportamentos seguros que possam reduzir os acidentes e as mortes no trânsito.

Entre as medidas apontadas que garantem maior segurança aos pedestres estão: atravessar sempre na faixa de pedestres e aguardar, na calçada, até que todos os veículos parem completamente; pedir ajuda para outro pedestre caso haja dificuldade de locomoção; e não atravessar se o veículo estiver em velocidade e próximo da faixa de pedestres.

Mortes por atropelamento no trânsito

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)

2020 (Jan a Abr)

Amazonas: 23

Manaus: 21

2021 (Jan a Abr)

Amazonas: 37

Manaus: 30