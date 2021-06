Toque de recolher é prorrogado por mais 15 dias em Parintins

O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins decidiu manter o toque de recolher das 22h às 5h e todas as medidas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 94/2021-PGMP, que será prorrogado por mais 15 dias.

Conforme a decisão do comitê gestor, segue permitido o funcionamento de igrejas, lanchonetes, bares, restaurantes e academias com 50% da lotação. Transporte de passageiros em navios e barcos segue permitido com 50% da lotação, e lanchas podem viajar com 100% da capacidade total. Realização de festas, eventos públicos e competições esportivas seguem proibidos.

Presidente em exercício do Comitê de Combate ao Coronavírus de Parintins, o prefeito em exercício Mateus Assayag (PL) destaca que as medidas estabelecidas têm o intuito de evitar proliferação do novo coronavírus e proteger a população do município.