Motoqueiro executa homem a tiros na Cidade Nova

MANAUS | Na manhã desta quarta-feira, (29), um homem até o momento não identificado, foi assassinado a tiros na rua Iritama, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.





A vítima estava na via quando elementos em moto passaram e deram início a uma sequência de tiros contra a vítima que morreu na hora. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local e constatou o óbito.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), e o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia