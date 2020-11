Motorista de aplicativo retorna para casa depois de ser assaltado

O motorista de aplicativo, Pedro Renan Ferreira de Oliveira, que estava desaparecido desde manhã desta quarta-feira (11), retornou para casa depois de sofrer um assalto por voltas das 11h.

Pedro Renam que retornou para casa conta que pegou 2 passageiros e quando chegaram próximo ao bairro da Redenção os assaltantes anunciaram o assalto.

Segundo informações de familiares, os assaltantes o espancaram e colocaram amarrado no banco de trás do veículo. Ficaram andando com o carro, depois pararam próximo de um matagal e saíram correndo deixando ele amarrado. A vítima mesmo conseguiu se desamarrar e voltou pra casa. Foi levada toda a renda do dia e o seu celular.

O motorista se encontra muito abalado e vai procurar a polícia para fazer o Boletim de Ocorrência.