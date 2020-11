Programa de Alimentos beneficia mais de 3 mil pessoas em Manacapuru

Quarenta e oito toneladas de alimentos adquiridos por meio da modalidade compra especial da agricultura familiar foram entregues a 3,5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A doação foi feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que é executado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Os moradores receberam cestas contendo produtos como banana pacovã, mamão, melancia e macaxeira, fornecidos por 20 agricultores familiares do município. O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de Manacapuru faz a entrega diretamente às famílias que fazem parte de um cadastro atualizado anualmente.

A Secretaria de Estado de Produção Rural executa o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Amazonas, através do termo de adesão firmado entre o Ministério da Cidadania e o Governo do Amazonas, que visa ajudar o produtor rural a comercializar seu produto e, ao mesmo tempo, auxiliar entidades beneficentes, por meio dos alimentos doados, na manutenção de suas ações assistenciais a crianças, jovens e idosos nas mais diversas condições de necessidade.

A compra dos alimentos é realizada diretamente junto ao produtor, sem intermediários.