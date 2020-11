Fametro compra o Tropical Hotel por mais de R$ 90 milhões

Pela quantia de R$ 91 milhões, o Centro Universitário Fametro comprou o Tropical Hotel. O arremate do complexo hoteleiro, que era considerado de alto luxo e está localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, foi feito em um leilão virtual, realizado pela Rymer Leilões.

Além de voltar a ser um instrumento de fomento para o turismo no Amazonas, será também um lugar de prática para o ensino dos alunos da instituição. A primeira sessão do leilão exigia um lance de, no mínimo, R$ 182 milhões, no entanto, não houve demanda. O grupo Fametro fez o arremate na segunda sessão por R$ 91 milhões.

Em fevereiro deste ano, o Tropical Hotel Manaus foi vendido por R$ 260 milhões no Rio de Janeiro, durante leilão realizado pelo Sindicato dos Leiloreiros do estado. O complexo havia sido adquirido por um empresário de São Paulo, de acordo com o auto de arrematação. No entanto, o valor proposto não foi pago.