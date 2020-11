Motorista de App, fica amarrado por cinco horas durante assalto

MANAUS – Mais um assalto a motorista de aplicativo foi registrado na noite de terça-feira, (24). O condutor do carro gol preto, recebeu uma corrida no shopping Via Norte, no bairro Santa Etelvina, e ao chegar no local indicado, foi rendido pelos criminosos que o amarraram e o colocaram no banco traseiro do seu veículo.

Os bandidos realizaram vários assaltos na cidade e posteriormente abandonaram o veículo na Comunidade Paraíso Verde, onde o trabalhador foi socorrido por moradores do local. Os bandidos fugiram com os dois celulares da vítima e outros pertences roubados.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação