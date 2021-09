MANAUS – Um motorista, não identificado, ficou ferido após acidente de trânsito na manhã deste domingo (12), na Avenida das Torres, em Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima trabalhava em uma empresa no Distrito Industrial, no terceiro turno. No momento do acidente, o homem dormiu no volante e acabou acertando um poste após invadir o canteiro central.

O trabalhador ficou preso entre as ferragens e precisou ser resgatado e levado ao hospital.