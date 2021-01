Motorista tenta matar policiais durante operação na Torquato Tapajós

MANAUS – Um homem de 21 anos foi preso durante a ‘Operação Pela Vida’, na noite de sexta-feira (29/01), após tentar atropelar policiais militares e desacatar os agentes que estavam na ação policial. O fato ocorreu na avenida Torquato Tapajós, bairro da Paz, zona centro-oeste.

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e conta com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Nesta noite, 11 veículos foram apreendidos pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot).

Conforme o subcomandante-geral da PMAM, coronel Ronaldo Negreiros, no momento em que o suspeito furou o bloqueio policial, ele foi seguido pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito que conseguiram fazer a detenção do homem. “Fizemos a retenção do veículo e a apresentação dele na delegacia para o flagrante”, disse.

Nesta sexta-feira, o Governo do Estado prorrogou as medidas restritivas para reduzir a taxa de infecção pelo novo coronavírus no Amazonas por mais sete dias, até 7 de fevereiro. O novo decreto mantém a restrição de circulação de pessoas no período de 24 horas.