Vacinação em Manaus é para idosos a partir de 80 anos

Ao contrário do que está circulando, a primeira fase de vacinação contra a covid-19 em Manaus é destinada apenas aos idosos a partir de 80 anos.

Portanto, o público abaixo dessa faixa etária não deve procurar os postos de vacinação.

O calendário de imunização dos idosos contra a covid-19 permanece inalterado. Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), até a próxima quarta-feira (3), a vacinação está ocorrendo das 9h às 16h em cinco pontos de atendimento, apenas para idosos de 80 anos e mais.

Confira os locais de atendimento:

Drive Thru e Pontos Fixos

Zona Norte: Complexo de Exame de Direção Veicular do Detran

Av. Arquiteto José Henriques B. Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova

Zona Sul: Universidade Paulista (UNIP)

Av. Mário Ypiranga, 4390 – Parque 10

Zona Oeste: Balneário do SESC

Av. Constantinopla, 288 – Alvorada

Zona Leste: SESI – Clube do Trabalhador

Av. Cosme Ferreira, 7399 – São José I

Zonas Norte e Leste: Shopping Phelippe Daou

Av. Camapuã, 2939 – Cidade de Deus

A vacinação para idosos de 75 a 79 anos acontece de 4 a 9 de fevereiro.

Entre os dias 10 e 15 de fevereiro acontecerá a imunização de idosos de 70 a 74 anos – acamados ou que sejam portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), de Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos.