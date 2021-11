Motoristas começam a Greve dos Caminhoneiros no Paraná

Motoristas de todas as categorias, entre elas a de aplicativos, kombeiros, taxistas, condutores particulares pararam as rodovias de Arauacaria, no Paraná, e dão inicio à Greve dos Caminhoneiros hoje (31), que está prevista para acontecer amanhã (1°), em todo o Brasil.

Eles exigem que o governo Bolsonaro reduza os preços dos combustíveis e ponha um fim nos lucros absurdos da Petrobras, que só em um trimestre faturou 31 Bilhões de lucro, “sempre com apoio de políticos cada dia mais envolvidos em negociatas”, dizem.

O vídeos mostra dezenas de veículos parados às margens das rodovias. Neste setor, o trânsito está interrompido. (Vídeo)

Em comentários à parte, alguns motoristas prejudicados com o preço do litro da gasolina (que está em torno de R$ 8,00) disseram esperar que não haja outro “ZéTrovão”, apoiando o presidente Jair Bolsonaro e se opondo à Greve dos Caminhoneiros .

Fugindo dos preços do governo Bolsonaro, brasileiros atravessam as fronteiras para abastecer na Argentina e, supermercados colocam alarme, em pacotes de carne embaladas à vácuo, para evitar roubo (vídeo).