MPAM inicia intensa campanha contra violência à pessoa idosa

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Apoio Operacional de Proteção e Defesa dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos do Consumidor e da Defesa do Patrimônio Público (CAO-PDC), deu início à “Operação Virtude”, ação realizada em parceria com a Central Integrada de Fiscalização (CIF), em alusão ao ‘Junho Violeta’, campanha destinada à sensibilização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.





Na sexta-feira (14/06), o promotor de Justiça Vitor Moreira da Fonsêca, titular da 42ª promotoria de Justiça, visitou duas instituições de longa permanência para idosos: a Fundação Dr. Thomas, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, e o Terça da Serra Manaus, no bairro Adrianópolis, ambos na zona centro-sul, com o objetivo de reforçar a importância de ações de cuidado e proteção. “As duas promotorias de Justiça de Direitos das Pessoas Idosas de Manaus estão participando da Operação Virtude, seja na fiscalização de instituições de longa permanência de pessoas idosas, seja na realização de eventos e de campanhas educativas e de conscientização. Será um período intenso de eventos, palestras e caminhadas, sempre com o objetivo de enfrentar a violência contra pessoas idosas.” comentou.

Já na manhã de sábado (15/06), o promotor de Justiça Mirtil Fernandes do Vale, titular da 56ª promotoria de Justiça, participou de uma passeata na avenida Eduardo Ribeiro – Centro, promovida pelo Fórum Permanente da Pessoa Idosa.

As próximas atividades previstas no período da operação serão realizadas nesta terça-feira (18/06), na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e na Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha; e no dia 21 de junho, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e no salão paroquial da comunidade Nossa Senhora do Rosário, no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Durante toda a campanha, serão realizadas palestras em escolas, instituições de ensino superior e comunidades integrantes da rede de proteção, com foco em temas de violência patrimonial e violações de direitos das pessoas idosas.

A CIF é marcada pela atuação interinstituição das 56ª e 42ª promotorias de Justiça em parceria com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (DECCI); Secretaria de Estado Segurança Pública (SSP); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e da Fundação de Vigilância Sanitária e ocorrerá por todo o mês de junho até meados de julho.

Operação Virtude

A Operação Virtude é uma operação nacional integrada, de combate a crimes contra a pessoa idosa, promovendo ações de prevenção, repressão aos crimes, conscientização e atendimento às vítimas, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Canais de denúncia

O MPAM lançou, na última quinta-feira (13/06), um hotsite destinado à rede de proteção da pessoa idosa, disponível no link www.mpam.mp.br/rede-de-protecao/manaus, destinado para registro de denúncias no MPAM ou em canais de instituições públicas parceiras.