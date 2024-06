Igarapé do Planalto recebe contenção de erosão com sacas de areia e cimento

Uma erosão de 30 metros de profundidade que se formou no bairro Planalto, zona Centro-Oeste, está contida com mais de 50 mil sacas de areia e cimento. A obra em andamento, nesta segunda-feira, 17/6, é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), entre as ruas Umberto Lobato e Quitéria Nobre.





Conforme corpo técnico da Seminf, o solo erodiu devido às ligações clandestinas que despejavam água no talude. “O período de chuvas intensas também corroborou para a sobrecarga e formação da cratera”, explica o secretário da Seminf, Heliatan Botelho.

Os trabalhadores da Seminf concluem a contenção em rip-rap em uma linha de 100 metros de comprimento nas laterais do igarapé. O maquinário constrói duas escadas hidráulicas com dissipador direcionado para o leito.

“Na gestão do prefeito David Almeida, 32 contenções de erosões foram realizadas. Entregamos para os moradores novas áreas de lazer e convivência que têm segurança e qualidade de vida. Além dessas, que já foram entregues, estamos trabalhando em muitas outras que estão em execução”, afirma Botelho.

O aposentado Licínio Celestino, de 73 anos, mora há mais de 40 anos no Planalto e conta que, durante todos esses anos, nunca viu serviços de infraestrutura na área.

“Eu fui um dos primeiros moradores aqui do bairro Planalto e durante todo esse tempo ficamos sem infraestrutura. O asfalto, por exemplo, chegou só na gestão do prefeito David Almeida e agora a obra da erosão, que foi uma bênção. Eu estava apavorado com medo de chegar na minha casa. Mas agora vou até fazer um churrasco para os trabalhadores, para comemorar. Agradeço mais uma vez à prefeitura por tudo que está fazendo por nós”, relata.