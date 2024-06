Mulher desaparece após ser arrastada por ondas em praia da Rússia

Uma jovem de 20 anos foi arrastada por ondas e permanece desaparecida em Sochi, na Rússia, desde o último domingo. No vídeo que se tornou viral, o casal aparece de mãos dadas, se divertindo enquanto caminham pela praia. Momentos depois, ambos são derrubados por ondas fortes. Enquanto o homem consegue se salvar, a mulher é levada pelo mar.





Assista:

As imagens foram compartilhadas por Collin Rugg no X. O incidente ocorreu enquanto o casal visitava a cidade russa de Lipetsk. A Brigada Regional de Busca e Resgate Sul informou que o casal se aproximou da beira da água quando as ondas fortes levaram a mulher. As equipes de busca continuam trabalhando, mas até agora ela não foi encontrada. A Brigada afirma que as buscas prosseguem.

As equipes de resgate expandiram suas buscas de Riviera Beach até o microdistrito de Mamayka na tentativa de localizar a mulher desaparecida. O vídeo já alcançou 9,9 milhões de visualizações e gerou inúmeras reações nas redes sociais.

Sochi é um dos principais destinos turísticos da Rússia.

Fonte: O Globo