Preso por dever pensão, humorista usou quatro imóveis para despistar a polícia

O humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso nesta terça-feira (18) em São Paulo por dever R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho. Para evitar a captura, ele transitava entre quatro apartamentos emprestados por amigos.





Procurado desde 13 de novembro de 2023, quando um novo mandado de prisão foi expedido, Carlinhos era alvo de uma investigação iniciada após denúncias sobre seu paradeiro. Ele costumava mudar de imóvel frequentemente e sair apenas à noite para despistar a Polícia Civil.

Nesta terça-feira, após mais de 20 dias de buscas, os policiais montaram uma campana na Avenida Nove de Julho, nos Jardins, área nobre da capital. Por volta das 12h30, Carlinhos foi abordado enquanto dirigia um carro preto e levado à Divisão de Capturas.

Depois de realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), ele foi encaminhado à carceragem do 18° Distrito Policial (DP) do Alto da Mooca. Carlinhos passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (19). Se não pagar a dívida, permanecerá preso por 30 dias.

Este é o terceiro mandado de prisão por pensão alimentícia expedido contra o humorista. Em 2022, ele devia R$ 90 mil, mas conseguiu um habeas corpus após entrar em acordo.

Fonte: g1