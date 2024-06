Ausências para emissão da CIN superam a marca de 20% em Manaus

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), informa que segue alto o índice de cidadãos que agendam e não comparecem para o atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A SSP-AM alerta que, ocorrendo a ausência no dia e horário marcados, o sistema bloqueará qualquer novo agendamento por um período de 60 dias.





Conforme dados informados pelo IIACM, cerca de 21% das pessoas agendadas faltam ao atendimento da CIN. Em alguns postos de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), como no PAC Shopping Parque 10 Mall, na zona centro-sul de Manaus, as ausências chegam a 24%. Já no PAC Alvorada as ausências são de 26%.

Reconhecimento

A CIN foi premiada no evento High Security Printing, ocorrido no Chile, como melhor documento de identificação da América Latina

Equipada com QR Code e padrão MRZ, a CIN também funciona como documento de viagem e se sincroniza perfeitamente com o sistema do GOV.BR, disponibilizando uma via digital com a mesma validade legal do documento físico, podendo ser acessada pelo aparelho celular.

O Amazonas já emitiu quase 400 mil CINs, elevando o nível de segurança documental, dificultando fraudes e assegurando a integração nacional dos dados do cidadão. Os documentos são impressos e enviados aos postos onde houve o atendimento.

Desta forma, a SSP-AM orienta ao cidadão já atendido que consulte http://cinam.ssp.am.gov.br > “Acompanhar atendimento” > Buscar por Protocolo ou CPF, veja se seu documento já está pronto e o busque urgentemente a fim de garantir seus benefícios imediatamente.

Conforme os dados do IIACM, até o dia 17 de junho, mais de 30 mil CINs encontravamm-se nos postos aguardando a retirada por parte do cidadão. Se após a consulta o solicitante constate que o documento está demorando mais de 30 dias para ficar pronto, ele pode solicitar informações à Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública pelo número (92) 99186-4344.