Furto de cabos afetam funcionamento de semáforo na avenida Brasil

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que na madrugada desta quarta-feira, 19/6, os cabos do semáforo localizado no cruzamento da avenida Brasil, com rua Belo Horizonte, no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus, foram furtados, prejudicando o trânsito na região. Técnicos do IMMU foram acionados e ainda na manhã desta terça-feira solucionaram o problema com a instalação de um dispositivo de fase que garantiu o funcionamento do semáforo.





O chefe da Divisão de Sinalização Semafórica do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Miguel Carlos Júnior, explicou as medidas já tomadas pelo IMMU para minimizar danos à população. “Trata-se do segundo furto em menos de dois dias. Efetuamos a reposição do cabo na segunda-feira e hoje o local já amanheceu sem a fiação. É uma situação recorrente que causa prejuízo a população. Já fizemos um boletim de ocorrência sobre a situação. Contamos com ajuda da população para que casos semelhantes não voltem a ocorrer”, afirmou o chefe da Divisão.

Para minimizar o volume das ocorrências, o IMMU tem feito a alteração dos controladores semafóricos, monitorando os pontos de maiores incidências com as câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e pelo telefone 0800 092 1188, onde a população avisa aos agentes de trânsito e os mesmos contactam a Polícia Militar por intermédio de uma linha direta.