Mulher é espancada após assaltar motorista de App no Grande Vitória

MANAUS – Os polícias militares de 4º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), foram informados que na rua Bela, Vista, bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus, uma mulher havia sido detida por populares , acusada de roubo a um carro de aplicativo .

Ao chegar no local , a guarnição deparou-se com vários populares, que entregaram a jovem identificada com Jacklle Nery Ribeiro, de idade não revelada à guarnição.

A vítima informo aos militares que seria motorista de aplicativo 99 e que Jacklle mais duas pessoas lhe rendera o mesmo com uma faca , sendo que um dos bandidos tomou a direção do veículo. Ao adentrar a rua bela Vista, a vítima conseguiu sair do carro e pedir socorro, populares populares conseguiram render a mulher enquanto os outros dois acusados conseguiram fugir do local. Infrator e vítima foram apresentados no 14° dip, onde a acusada deve responder por roubo.

Por Correio da Amazônia