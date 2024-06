Mulher fica gravemente ferida após perder controle do carro e subir no canteiro central

MANAUS | Na madrugada desta terça-feira (11), uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, sofreu um grave acidente ao perder o controle de seu veículo e subir no canteiro central que liga a avenida do Turismo à avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.





Policiais militares que estavam em patrulhamento na área presenciaram o momento em que o carro da vítima desviou em direção ao canteiro central, quase colidindo com os postes próximos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas imediatamente e prestaram socorro à mulher, que ficou gravemente ferida.

O veículo da vítima foi posteriormente recolhido pelo Detran devido ao atraso na documentação.

Por Correio da Amazônia