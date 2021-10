Multidão do Vacina Amazonas encerra com 30 mil doses aplicadas em dois dias

A 21ª edição do mutirão Vacina Amazonas encerrou com 30 mil doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas. A ação, organizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, iniciou na sexta-feira (1º/10), das 9h às 21h, e seguiu até este sábado (02/10), das 9h às 18h, com o principal objetivo de aplicar doses de reforço em profissionais de saúde a partir de 40 anos e pessoas a partir de 60 anos, que tomaram a segunda dose há mais de seis meses (ou até 1º de abril), e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

“Nós estamos todos aqui trabalhando diuturnamente para salvar vidas. Neste mutirão, nós fizemos 30 mil doses. Estão todos de parabéns e vamos em frente, vamos vencer a Covid”, disse o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad.

Para esta edição, o Governo do Estado, através da SES-AM e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), coordenou uma estrutura com 42 postos de vacinação distribuídos em dois pontos estratégicos: o Sambódromo, com 26 postos de vacinação, e o Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, com 16 postos.

Além disso, foram disponibilizados, em conjunto com a Prefeitura de Manaus, postos de vacinação em horário estendido no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).