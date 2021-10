Polícia Militar realiza mais de mil atendimentos em ação cívico-social

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Projeto Ronda Maria da Penha, realizou, hoje (02/10), a sua primeira Ação Cívico-Social de 2021. O evento, promovido em alusão ao sétimo ano de aniversário do programa, aconteceu no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte), no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Mais de mil pessoas foram atendidas na ação.

Durante toda a programação, que ocorreu na manhã deste sábado, foram oferecidos gratuitamente, por meio da Diretoria de Saúde (DS), serviços como aplicação de flúor, atendimento médico nas especialidades de cardiologia, neurologia, ginecologia, psicologia e fisioterapia. Além disso, também foram ofertadas orientação jurídica, emissão de documento de identidade e serviços de beleza, como penteados, maquiagem, manicure, design de sobrancelhas e corte de cabelo.

Na ocasião, também foram prestadas orientações sobre linhas de crédito para mulheres e idosos, bem como foi realizada uma exposição de produtos e serviços das chamadas Organizações de Controle Social (OSC’s).

Projetos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar também marcaram presença no evento como o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), Formando Cidadão e Programa Vitória Régia, além de unidades militares como Força Tática, Ciclopatrulha, Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCÃES), Regimento de Policiamento Montado (RPMON), entre outras.

Os serviços oferecidos foram possíveis por meio da parceria e apoio com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Limpeza pública (Semulsp), Secretaria da Pessoa com Deficiência (Seped), Igreja Universal, Departamento de Controle e Avaliação da Polícia Civil, além de entidades e associações sociais, como Associação Manas e Associação das Donas de Casa do Amazonas.