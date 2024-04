Eleitor ainda não se decidiu: CNN mostra suposto empate técnico entre 04 candidatos majoritários em Manaus

Empate técnico entre quatro candidatos na corrida pela Prefeitura de Manaus, mostra que o eleitor ainda não se decidiu ou as pesquisas não estão refletindo a realidade local





A Pesquisa AtlasIntel, produzida em parceria com a CNN, divulgada nesta sexta-feira (26/04), apontou um suposto empate técnico entre quatro pré-candidatos a prefeito de Manaus, mostrando que o eleitor ainda não está definido e que, ainda, podem ter muitas surpresas até as eleições em outubro, inclusive, para os institutos de pesquisas.

No quadro apontado pela AtlasIntel, o deputado federal Amon Mandel (Cidadania), deputado estadual Roberto Cidade (UB), prefeito David Almeida e o deputado federal Capitão Alberto Neto, estão entre 21 e 15 pontos percentuais. Segundo o instituto, a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Estranhamente, no estudo, Amom Mandel aparece com 21,1%, David Almeida com 20,7%, Capitão Alberto Neto (PL) chega a 17,8% e Roberto Cidade (União Brasil) com 15%. Mas esqueceram de inserir na pesquisa, nomes como o do petista Marcelo Ramos e desconsideraram acontecimentos decisivos, dos últimos dias. (o Lixo do deputado Amom Mandel e o consequente desgaste).

Na semana anterior, outro Instituto de pesquisa do Sul do Brasil tinha colocado Amom com mais de 9% pontos à frente de todos.

Com a margem de erro para mais, Cidade soma 18%. Se comparado com a margem de erro para menos, Amom obtém aparece com 18,1%. Já no cenário de David Almeida, o prefeito fica com 17,7%; enquanto Alberto Neto teria 14,8%.

No estudo eleitoral, oram ouvidas 825 pessoas, entre os dias 18 e 23 de abril. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04223/2024, tem nível de confiança de 95%.