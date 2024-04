Detran-AM realiza leilão com 200 veículos na segunda-feira

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promove, na segunda-feira (29/04), às 9h, leilão com 200 veículos, sendo na modalidade on-line. Para participar, os interessados devem estar cadastrados previamente no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).





Entre os 200 veículos disponíveis no certame, constam 166 motocicletas e 34 carros, todos em estado recuperável, que poderão voltar à circulação. Os automóveis disponíveis encontram-se no site institucional do Detran Amazonas (www.detran.am.gov.br), nas abas Publicações>Leilões> Edital de Regras-Comissão de Leilão 04/2024.

Golpes

O Detran Amazonas alerta a população sobre os golpes frequentes da venda de veículos, uma vez que a instituição não faz venda direta de nenhum automóvel, por isso, deve ser desconsiderado de imediato qualquer chamamento via rede social e em situações simulando o perfil do diretor-presidente, diretor-técnico ou de servidores para oferecer carro ou moto de leilão.

O procedimento correto para adquirir um veículo do Detran-AM, é somente por meio do leilão, que tem a lista dos bens negociados em edital. A instituição orienta, ainda, que quem foi lesado deve procurar a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), por meio do telefone (92)3239-3780.