Idam capacita produtores rurais durante Feira do Mel, em Boa Vista do Ramos

Durante a 5ª edição da Feira do Mel de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros da capital), que acontece entre os dias 29 de abril e 5 de maio, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizará três capacitações para os produtores rurais do município. Serão dois cursos de avicultura e suinocultura, além de uma palestra sobre uso gastronômico do mel de abelha aos agricultores familiares.





O diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, destaca a importância do evento para a economia local, uma vez que o evento comemorativo atrai milhares de pessoas e coloca em evidência a meliponicultura, atividade que Boa Vista do Ramos é referência.

“Dessa forma, o instituto apoia a iniciativa por meio da oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com intuito de promover a capacitação dos agricultores familiares, possibilitar a produção de um mel de qualidade ainda maior e, dessa forma, elevar a geração de emprego e renda no município”, destacou Alvino.

Além do apoio técnico durante a organização e realização do evento, o Idam promoverá, no dia 3 de maio, às 7h, no decorrer da “Oficina Gastronômica”, uma palestra com o tema “Mel de abelhas nativas sem ferrão: diversidade, benefícios, utilidades e sua relação na gastronomia regional”, que será ministrada pela tecnóloga em agroecologia Ana Cláudia Muller, do Idam.

Avicultura e Suinocultura

No dia 1º de maio, a programação se inicia com o curso “Boas Práticas na Avicultura”, no qual o coordenador do Projeto Prioritário (PP) da Avicultura do Idam, João Marcos Miranda, abordará a legalização da atividade, sistemas de criação, manejo alimentar, sanidade e gestão da atividade. O curso será realizado das 8h às 13h, na Granja Santa Luzia, localizada na comunidade do Bacabal, no município.

“O curso é destinado a agricultores familiares, avicultores, alunos e profissionais da área. Temos a previsão de beneficiar 20 produtores da região com informações técnicas para que eles possam implementar e, assim, poder melhorar a qualidade e produtividade dos sistemas de produção”, frisou o coordenador do PP.

E a capacitação destinada aos suinocultores do município também será realizada no dia 1º de maio, das 14h às 16h, na área externa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. João Marcos será o palestrante sobre os temas: sistemas de criação, genética, nutrição e sanidade dos suínos.

Mais informações sobre as capacitações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.