Manauscult realiza visita técnica para implantação do turismo receptivo de Manaus

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, nesta quinta-feira, 25/4, uma visita técnica no sítio Lago Azul Verde, localizado no Distrito Industrial 2, zona Leste, para atender ao projeto de implantação do turismo receptivo de Manaus, idealizado pela Diretoria de Turismo.





A gestão municipal tem a meta de consolidar rotas de turismo em todas as zonas da cidade.

Segundo Evilázio Nascimento, diretor de Turismo da Manauscult, definir as rotas a partir da identificação de locais com apelo turístico é o ponto de partida.

“Ao consolidar o turismo receptivo de Manaus, será possível criar as rotas e identificar os pontos de visitação que possamos oferecer ao turista que nos visita, e entregar aos operadores de turismo nacionais e internacionais como promover Manaus, considerando o seu potencial gastronômico, os atrativos turísticos naturais e nosso patrimônio histórico, aos clientes”, explicou.

Os responsáveis pelo sítio Lago Azul Verde, que fica localizado no Distrito Industrial, convidaram a Manauscult para uma visita e receberam orientações técnicas de como potencializar o espaço como atrativo na localidade. Na ocasião, Nascimento ressaltou a importância da inclusão do atrativo no mapa do turismo da cidade.

“Uma lagoa de águas azuis é uma surpresa para nós, já que temos as águas de coloração negra nos rios e mais barrentas nos igarapés. Aqui já temos um atrativo de visitação permanente, pouco conhecido em Manaus, mas com a implantação do turismo receptivo esse ponto fará parte da rota de visitação do Distrito Industrial e suas redondezas”, pontuou o diretor.

Investimento no turismo

A Prefeitura de Manaus investiu em obras que resgatam e valorizam o patrimônio histórico e aquecem o fluxo de circulação turística no Centro Histórico de Manaus, como o mirante Lúcia Almeida, além da revitalização do largo de São Vicente.

O diretor de turismo da Manauscult reforça o compromisso da prefeitura no investimento e criação de estratégias para o turismo em outras zonas da capital.

“Em reuniões com o prefeito David Almeida, as pautas do turismo são definidas como fundamentais para o desenvolvimento e promoção da capital da Amazônia. O mirante Lúcia Almeida foi inaugurado há pouco tempo e já estamos na contagem regressiva para entregar o parque Amazonino Mendes, que será importantíssimo para as rotas de turismo das zonas Norte e Leste de Manaus”, explicou o diretor.

A Manauscult executa também o projeto “Despertando Vocações para o Turismo”, voltado aos jovens do 9º ano das escolas municipais, a fim de preparar e enriquecer, desde cedo, as perspectivas educacionais dos estudantes, capacitá-los para o mercado do turismo e desenvolver as comunidades de maneira econômica e social.