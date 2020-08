Municípios receberão fiscais de vendas de produtos agrícolas

Até a próxima sexta-feira (22), municípios como Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus e Presidente Figueiredo receberão fiscais do Programa Vendas em Balcão (ProVB). O objetivo é prevenir eventuais irregularidades na execução do programa que comercializa produtos agrícolas.

Até o próximo dia 31, no ProVB, a saca de milho de 50 quilos custa R$ 54,15, no Amazonas. Cerca de 1.122 toneladas estão disponíveis para comercialização no Estado.

Pelo ProVB, pequenos criadores têm acesso aos estoques de milho do governo para uso na ração animal, com preços compatíveis aos praticados em pregões públicos ou aos dos mercados atacadistas locais. A operação é feita por meio de vendas diretas nas unidades regionais da Conab e atende produtores registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican).