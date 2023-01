Mutirão de limpeza reúne voluntários em coleta de resíduos na Marina do Davi

A ação foi uma parceria entre o projeto Remada Ambiental e o Pacto Global da ONU no Brasil

Numa ação que reuniu cerca de 80 pessoas, a Marina do Davi recebeu, neste sábado (28), um mutirão de limpeza que retirou 534 kg de resíduos do local.

A iniciativa foi promovida pelo Pacto Global, ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), e que engaja empresas em projetos de impacto positivo para o meio ambiente e sociedade, em parceria com o projeto Remada Ambiental.

O mutirão faz parte de uma série de ações de conscientização que acontecerão em 2023 em parceria com a marca de refrigerantes Sprite e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no País, a Solar Coca-Cola.

O material coletado no mutirão foi destinado ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV), instalado pela Remada Ambiental na Marina. A estrutura montada em julho de 2022, além de incentivar o descarte correto dos resíduos, contribui também para educação ambiental de quem frequenta o espaço.

“Nós pedimos a todo mundo que faz uso da Marina, do rio Tarumã-Açu, que traga seus resíduos e utilize nosso Ponto de Entrega Voluntária, porque desta maneira, estaremos fazendo a nossa parte respeitando o meio ambiente”, ressalta Jadson Maciel, empreendedor social e criador do projeto.

O mutirão que contempla seis cidades brasileiras já esteve em Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Santos (SP) e segue para o Rio de Janeiro. “A ideia é que todas as cidades se mobilizem, não somente para os mutirões, mas também para que reflitam de onde vêm os resíduos que acabam parando em nossos mares”, explica Gabriela Otero, coordenadora do Blue Keepers.

A iniciativa marca também o engajamento da Sprite no programa Blue Keepers, que faz parte da Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil. A marca de refrigerantes recentemente mudou sua icônica garrafa verde para a transparente, reforçando o compromisso da The Coca-Cola Company por um Mundo Sem Resíduos, facilitando assim a reciclagem do material.

Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn, e mais em: www.solarbr.com.br

Alice Araujo – Assessoria de Imprensa Solar Coca-Cola — Capuchino Press