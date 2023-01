Após amargar derrota nas urnas, Serafim sai atirando em servidores públicos da DPE

Às vésperas da entrega do cargo de deputado Estadual, o deputado Serafim Corrêa (PSB), assinou um ato embargando o reajuste salarial dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), inclusive os aposentados que esperam a mais de quatro anos pela correção.

O reajuste já havia sido enviado à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo governador Wilson Lima, foi votado, mas o futuro ex-deputado pediu embargo alegando despesas desnecessárias, não justificadas, no último ato de seu mandato, no último dia de Sessão plenária.

Em dezembro do ano passado, o parlamentar já havia demonstrado insatisfação com o reajuste dos servidores públicos. À época, o deputado comentou que a DPE-AM era um dos órgãos com mais aumento de caixa e que deveria utilizar o orçamento que já possui para atender ao povo que mais precisa.

Além disso, na avaliação de Corrêa, o órgão deveria chamar novos servidores para atuarem no interior do Amazonas. O pedido, então, foi retirado de pauta na Aleam.

O deputado também utiliza como justificativa o fato de que os órgãos públicos precisam atuar com mais transparência. A sociedade, de acordo com Serafim, precisa saber a real despesa de cada órgão.

Sobre os comentários de Serafim Corrêa, a DPE-AM informou, à época, que faz bom uso dos recursos repassados ao órgão. Além disso, mais de 50 municípios amazonenses possuem serviços da Defensoria Pública em suas sedes.

Eleições

O deputado Serafim Corrêa concorreu à reeleição no ano passado. No entanto, obteve pouco mais de 23 mil votos, o equivalente a apenas 1,19% dos votos válidos e não conseguiu permanecer com a cadeira na Aleam.

Desde a derrota, o futuro ex-deputado vem procurando atingir quem pode para se beneficiar politicamente, supostamente no conceito popular.

Nota

Até o fechamento desta matéria, não conseguimos contato com o deputado Serafim Corrêa, pelo nº – 98XXX-8880. Apenas a sua assessoria de comunicação, que informou que ele atenderia a qualquer horário e a todas as ligações. Não foi o que ocorreu.