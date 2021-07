Mutirão de vacina inicia em São Sebastião do Uatumã

Começou o mutirão da campanha Vacina Amazonas no município de São Sebastião do Uatumã. A população acima de 18 anos tem à disposição um posto de vacinação em modo drive-thru e para pedestres, em frente à Secretaria Municipal de Saúde da cidade, que funcionará até as 17h.

Além disso, agentes de saúde farão uma busca ativa pela cidade, vacinando a população dentro das casas, em pelo menos sete bairros do município.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, foram destinadas mil doses somente para o mutirão em São Sebastião do Uatumã.

A moradora Célia Xavier Fernandes, 57, foi a primeira a garantir a imunização durante o mutirão.

“Tomei vacina para me proteger. Eu vim garantir a minha saúde porque a vida da gente só é uma, né? Eu vim de moto, meu filho me trouxe e agradeço a Deus por me vacinar, pra manter a minha saúde e viver mais uns anos conforme Deus quiser”, disse.

Confira os locais de vacinação por município:

Iranduba

8h às 18h

– Praça dos Três Poderes

– UBS Fluvial do Cacau Pirera (drive-thru fluvial)

– Ginásio da Escola Izaías Vasconcelos

– Centro do Idoso

Itacoatiara

Sede do município

8h às 20h

– Avenida Parque (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

– Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

8h às 17h

– Escola Municipal Osmarina Melo – Poranga (pedestre)

Zona Rural

8h às 17h

– Escola Municipal Maria Constança Pinheiro – Novo Remanso (pedestre)

– Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

– Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

– Escola Campo Verde – Iporá (pedestre)

Urucará

8h às 17h

– Praça Central (drive-thru e pedestre)

Itapiranga

8h às 18h

– Praça do Sagrado Coração de Jesus (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Rosalina (pedestre)

São Sebastião do Uatumã

8h às 18h

– Rua Álvaro Maia (drive-thru e pedestre)