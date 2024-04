Na falta de prefeito em Autazes, cidadão toma a frente e resolve problema em escola do município

Prefeito não faz, então cidadão toma a frente e resolve problema em escola de Autazes





O ano letivo em todo o país já começou faz tempo. Porém, a situação em Autazes (a 110 quilômetros de Manaus) é diferente.

No município, há um total descaso com a educação por parte das autoridades. Prova disso é que foi preciso um cidadão ir até ao Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho (GM3) para conferir a situação do local.

Cansado do descaso, Evandro Braga, mais carinhosamente chamado de Bita, assumiu o papel de protagonista ao abordar a crise educacional na Escola Gilberto Mestrinho (GM3). Com a sala de aula fechada por 10 dias, deixando pais e alunos preocupados, Bita não hesitou em tomar a frente e confrontar a Secretaria Estadual de Educação.

Para Braga, a secretaria garantiu que duas empresas já atuam para resolverem problemas de infraestrutura da escola, como telhado e pintura, por exemplo, e, dessa maneira, fazer com que os alunos retornem para as aulas o quanto antes.

A intervenção de Bita não apenas trouxe luz ao problema, mas também deixou os políticos locais desconcertados, o principal deles, o prefeito Wanderlan Sampaio (UB).

Foi preciso um cidadão tomar a frente para resolver o problema, já que o prefeito vive ausente.

Bita provou que a verdadeira liderança nasce da comunidade e da vontade de fazer a diferença, mesmo quando os líderes eleitos vacilam. A população precisa ficar atenta a estes problemas neste ano eleitoral.

Bita tendo garantias na Secretaria Estadual de Educação: