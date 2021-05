Não faça o rio de lixeira e tenha a consciência limpa

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Sabe aquela garrafa de plástico deixada no canto da via? Os destroços do sofá colocados na frente de casa? Aquelas sacolas que vieram do supermercado e fo ram descartadas incorretamente? Certamente foram parar nas águas de algum dos igarapés da cidade. Isso porque com as chuvas, esses materiais são facilmente levados pelo fluxo das águas para os leitos, resultando em igarapés tomados por resíduos.

Manaus, que já recolhe diariamente, em média, 27 toneladas de lixo das orlas de rios e igarapés, nos últimos dias viu aumentar essa quantidade de resíduos. Isso porque com a cheia dos rios – comum nesta época do ano – a sujeira aparece com maior visibilidade. Nos últimos dias, a média diária quase triplicou, levando as equipes de limpeza da prefeitura a retirarem mais de 600 toneladas de resíduos nos últimos 15 dias.

São balsas, homens e máquinas envolvidos em uma missão diária, que mesmo com diversas políticas públicas empregadas, parece não ter fim. Para se ter uma ideia dos prejuízos gerados, esta é uma das modalidades de limpeza mais caras do mundo e é realizada com recursos que poderiam ser direcionados para investimentos em outras áreas, caso houvesse o compromisso de todos em preservar rios e igarapés.

Além das campanhas de conscientização realizadas pelo município para despertar nas pessoas o cuidado e a ciência do descarte correto do lixo, outra estratégia que está à disposição da população é a coleta de grandes objetos. Um serviço que conta com caminhões exclusivos para o recolhimento de grandes entulhos que, em muitas áreas da cidade, são irregularmente descartados em igarapés. O serviço funciona exclusivamente por agendamento.

É fácil usar o serviço!

O cidadão pode ligar para o (92) 98415-9563 ou 98459-5618, nos horários de 8h às 16h, e informar o material a ser descartado, combinando com a equipe de limpeza o dia e a hora que o caminhão passará para pegar os entulhos, evitando que os mesmos fiquem posicionados em frente as suas casas desnecessariamente.

Pense bem! A Prefeitura de Manaus vem realizando ações efetivas de limpeza, mas precisamos de você para avançar. Não faça rios e igarapés de lixeira. Ajude a preservar a cidade e fique com a consciência limpa.