‘Não sou menino de vó’, diz Marcelo Ramos sobre Amom

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos, foi orientado pela Justiça a retirar do ar um vídeo em que cita o concorrente, Amom Mandel. O conteúdo foi republicado apenas sem impulsionamento.





“Quem vai impulsionar esse vídeo agora é o povo. Amom, eu não sou menino de vó. Você também publicou vídeos com conteúdos negativos em relação à mim”, disse Marcelo Ramos.

Para o petista, Amom utiliza uma conversa velha para atacar os adversários e espera que o povo continue caindo nessa conversa. Para ele, o importante é o que é feito na trajetória política.

“Falo com autoridade de quem destinou emendas para a cidade. Tem gente que envelhece muito cedo”, diz Marcelo Ramos no vídeo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcelo Ramos (@marceloramos.am)

O Juiz analisou que Marcelo Ramos não imputa nenhum fato ofensivo à reputação do adversário e faz apenas críticas de natureza política

Na decisão, o juiz eleitoral reafirma que os comentários feitos por Marcelo Ramos no vídeo, como “este discurso é velho, eu acho que já ouvi essa conversa” e “Manaus já caiu duas vezes nessa conversa, com Wilson Lima e David Almeida”, não imputam nenhum fato ofensivo à reputação do pré-candidato Amom e faz apenas críticas de natureza política.

“As frases relacionadas possuem tom irônico e em que pese não imputar nenhum fato ofensivo à honra do pré-candidato, sem dúvida visam desprestigiar o pré-candidato adversário Amom Mandel, ao compará-lo a outros políticos”, assina o juiz na decisão, que ressalta a decisão baseada no impulsionamento.

Decisão: